أيمن عبد العزيز: النني مظلوم وكهربا فاجئني.. وكنت مع إلغاء القمة

أكد ايمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق ان قوة الدوري الانجليزي ظلم محمد النني.





وقال عبد العزيز لفضائية صدى البلد: "قوة الدوري الإنجليزي قد تكون ظلمت محمد النني، وأرفض انتقاده لأنه يلعب في واحد من أقوى دوريات العالم".



وأكمل : "مردود النني قد لا يعجب الجمهور لكنه يلقى إعجاب المدرب، كما أن قرار عدم اختياره لمعسكر منتخب مصر في مارس غير موفق".



وعن كهربا قال : "لم أتوقع انتقال كهربا للأهلي لأنه لم يكن يتحدث في هذا الأمر مطلقا".



وأكمل: "كهربا كان سعيدا في الزمالك ويشارك باستمرار وله دور أساسي مع الفريق".



وعن حازم إمام: "شخص طيب لكن رد فعله سريع، وكنت أحرص على احتواءه هو وكهربا حال عتاب جروس عليهما".



وأتم: "حازم وكهربا رغم سرعة انفعالاتهما إلا أنهما كانا يندمان على تصرفاتهما".



وعن ماحدث عقب السوبر قال: "احتفال اللاعبين أمام جمهور المنافس مقبول طالما أنه لا توجد تجاوزات".



وأكمل: "طارق حامد لا يتصرف بشكل خاطئ إلا إذا كان رد فعل لتصرف معين من طرف اخر، وهذا ما حدث عندما انفعل على كهربا".



واتم كلماته: القمة كانت ستشهد "كارثة" إذا أقيمت"، "كان يجب على اتحاد الكرة تأجيل قمة الدوري".



