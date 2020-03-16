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أيمن عبد العزيز: النني مظلوم وكهربا فاجئني.. وكنت مع إلغاء القمة

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:36 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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أكد ايمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق ان قوة الدوري الانجليزي ظلم محمد النني.


وقال عبد العزيز لفضائية صدى البلد: "قوة الدوري الإنجليزي قد تكون ظلمت محمد النني، وأرفض انتقاده لأنه يلعب في واحد من أقوى دوريات العالم".

وأكمل : "مردود النني قد لا يعجب الجمهور لكنه يلقى إعجاب المدرب، كما أن قرار عدم اختياره لمعسكر منتخب مصر في مارس غير موفق".

وعن كهربا قال : "لم أتوقع انتقال كهربا للأهلي لأنه لم يكن يتحدث في هذا الأمر مطلقا".

وأكمل: "كهربا كان سعيدا في الزمالك ويشارك باستمرار وله دور أساسي مع الفريق".

وعن حازم إمام: "شخص طيب لكن رد فعله سريع، وكنت أحرص على احتواءه هو وكهربا حال عتاب جروس عليهما".

وأتم: "حازم وكهربا رغم سرعة انفعالاتهما إلا أنهما كانا يندمان على تصرفاتهما".

وعن ماحدث عقب السوبر قال: "احتفال اللاعبين أمام جمهور المنافس مقبول طالما أنه لا توجد تجاوزات".

وأكمل: "طارق حامد لا يتصرف بشكل خاطئ إلا إذا كان رد فعل لتصرف معين من طرف اخر، وهذا ما حدث عندما انفعل على كهربا".

واتم كلماته: القمة كانت ستشهد "كارثة" إذا أقيمت"، "كان يجب على اتحاد الكرة تأجيل قمة الدوري".

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