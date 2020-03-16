أيمن عبد العزيز: المقاصة صدمني ولا أقبل العمل في الأهلي



أكد أيمن عبد العزيز، مدرب المقاصة السابق، أنه شعر بالصدمة من قرار رحيله عن الفريق.



وقال أيمن لفضائية صدى البلد: "شعرت بالصدمة من قرار رحيلي عن المقاصة لأنه لم يتم إبلاغي".



وأكمل : "البعض يقول إنني حديث في مجال التدريب وهذا غير صحيح، وأثق في قدرتي على اداء دور المدير الفني بالفترة المقبلة".



واردف: "استفدت من الفترة التي لعبت خلالها مع المقاصة، واخترت العودة لوجود طارق يحيى وطارق مصطفى وأمير عبد العزيز في الجهاز الفني "



وعن امكانية عمله داخل النادي الاهلي قال : لا أقبل العمل داخل الأهلي، فأنا زملكاوي".



وعن مشوار الزمالك الإفريقي: "الفريق قادر على حصد دوري الأبطال لأن يملك شخصيته قوية".



وأتم : "الزمالك يجيد لعب النهائيات كما أن كارتيرون مدرب واقعي".

