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أيمن عبد العزيز: المقاصة صدمني ولا أقبل العمل في الأهلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:32 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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أكد أيمن عبد العزيز، مدرب المقاصة السابق، أنه شعر بالصدمة من قرار رحيله عن الفريق.

وقال أيمن لفضائية صدى البلد: "شعرت بالصدمة من قرار رحيلي عن المقاصة لأنه لم يتم إبلاغي".

وأكمل : "البعض يقول إنني حديث في مجال التدريب وهذا غير صحيح، وأثق في قدرتي على اداء دور المدير الفني بالفترة المقبلة".

واردف: "استفدت من الفترة التي لعبت خلالها مع المقاصة، واخترت العودة لوجود طارق يحيى وطارق مصطفى وأمير عبد العزيز في الجهاز الفني "

وعن امكانية عمله داخل النادي الاهلي قال : لا أقبل العمل داخل الأهلي، فأنا زملكاوي".

وعن مشوار الزمالك الإفريقي: "الفريق قادر على حصد دوري الأبطال لأن يملك شخصيته قوية".

وأتم : "الزمالك يجيد لعب النهائيات كما أن كارتيرون مدرب واقعي".
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