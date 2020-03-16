رانيا يوسف: "التفكير الإيجابي يتيح لك فعل كل شيء"

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية.





وعلَّقت رانيا يوسف على الصورة قائلة "التفكير الإيجابي سيتيح لك فعل كل شيء أفضل من التفكير السلبي".





يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف فيلم “صندوق الدنيا”، الذي يعرض حاليا وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.





والفيلم من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، فرح يوسف، صلاح عبد الله، علاء مرسي، أحمد كمال، عمرو القاضي، من تأليف وإخراج عماد البهات.







