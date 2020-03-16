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نجوم ريال مدريد يوجهون رسائل جماهير إسبانيا بشأن فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:14 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام العديد من نجوم ريال مدريد في كرة القدم وكرة السلة بتوجيه رسائل إلى الجماهير الإسبانية بشكل عام من أجل مواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه على رأس أولئك الذين أرسلوا الرسائل كلًا من القائد راموس ومارسيلو وبنزيما بالإضافة إلى سيرجيو لول قائد كرة السلة والقائد السابق فيلبي رييس.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه جاءت فحوى الرسالة التي وجهها قادة فرق كرة القدم والسلة إلى الجماهير في إسبانيا بشكل عام بأن يبقوا في منازلهم من أجل محاولة احتواء تفشي هذا الفيروس.

وما زال الفيروس يصيب المئات يوميًا في إسبانيا كما وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 150 حالة بسبب هذا الفيروس المستجد.

وذكرت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه مازالت كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل الجزائر وتونس والسودان والإمارات وقطر وعُمان والبحرين وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في معظم الدول الأفريقية.


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