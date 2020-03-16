محامي كريم نيدفيد يرفع قضية ضد المركز الطبي في ألمانيا

قرر محامي كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مقضاة المركز الطبي الألماني الذي تسبب في خطأ في تأهيل اللاعب بعد الجراحة الأولى في غضروف الركبة.

وأنتهى الموسم الكروي لكريم نيدفيد بسبب تجدد إصابته في الركبة رغم قيده في قائمة الفريق المحلية و سيغيب لمدة لن تقل عن شهرين بعد عودة آلام الإصابة في الركبة.

ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد الى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلي جديد عقب الراحة التامة التي منحها الطبيب الألماني لمدة شهر .