مباريات الجولة المقبلة من الليجا في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا

انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وتسبب هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. وهناك بعض الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

توقف الدوري الإسباني عند الجولة السابعة والعشرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ويحتل برشلونة جدول ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة. ويستعرض الفجر مباريات الجولة المقبلة من الليجا الإسبانية ...

- إسبانيول & ديبورتيفو ألافيس

- ريال سوسيداد & أوساسونا

- أتلتيك بلباو & أتلتيكو مدريد

- سيلتا فيجو & فياريال

- غرناطة & خيتافي

- ليجانيس & بلد الوليد

- ريال مايوركا & برشلونة

- ريال مدريد & بلد الوليد

- فالنسيا & ليفانتي

- أشبيلية & ريال بيتيس