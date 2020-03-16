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تعرف على عدد مشاهدات مهرجان "بونبوني ساقط في نوتيلا " لشاكوش وعمر كمال (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:44 ص
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بوابة الفجر
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حقق مهرجان "بونبونى ساقط فى نوتيلا" لحسن شاكوش وعمر كمال، نجاحًا ضخمًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فور طرحها.

الأغنية حققت عدد مشاهدات مرتفع، حيث تخطت مشاهداتها ال ـ3,600,784 مشاهدة منذ طرحها قبل 3 أيام. 

وعبر عدد من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية حيث علق البعض قائلًا: "الاغنية حلوة أوي"، "الله عليك يا هاني يا شاكر.. الناس بطلت تشرب خمور وحشيش وتابت أهو وبقت تصلي وبطلت حتى دخان".


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