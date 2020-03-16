‏شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من القلق في العديد من الدول الأوربية حيث قررت رابطة الأندية الانجليزية تعلق من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة أسبوعين خوفا من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلي تعلق كل من الدوري الإسباني و الألماني و الإيطالي والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى وقرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم إيقاف مسابقة دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أبرز تصريحات نجوم كرة القدم عن فيروس كورونا:

حيث قال النجم الدولي الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في رسالة الي الجماهير حول العالم"انها ايام صعبة للغاية، ولدينا قلق بشأن ما يحصل حاليا، يجب علينا ان نكون عند المسؤولية، وان نبقى في منازلنا، هذه فرصة مثالية جدا للاستمتاع مع المقربين منك، ليس دائما ستكون لديك هذه الفرصة".

بينما نشر النجم الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو بيانا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب فيروس كورونا قائلا:" العالم يمر بلحظة تتطلب أقصى قدر من الرعاية والاهتمام منا جميعًا، انا أتحدث الآن ليس كلاعب كرة قدم ولكن كأبن وأب وإنسان يهتم بآخر التطورات التي تؤثر على العالم كله من الضروري أن نتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية والحكومات في كيفية مواجهة الموقف الحالي، حماية الحياة البشرية يجب أن تأتي فوق أي مصالح أخرى أرسل تعازيا لكل فرد فقد شخصا قريبا منه، وتضامني لهؤلاء الذين يحاربون الفيروس، مثل زميلي في الفريق دانييل روجاني، ودعمي المستمر للأطقم الطبية الرائعة الذين وضعوا حياتهم في خطر لمساعدة وإنقاذ الآخرين".

وقال اللاعب الدولي الألماني موستافي مدافع نادي آرسنال في تصريحات صحفية:"الامر اكبر من كرة القدم لذلك علينا ان نقوم بكل ما بوسعنا لإيقاف الفايروس، ارجوكم استمعوا لتوجيهات المسؤولين وتفادوا كل ما سيضطركم وسيضر عائلتكم واحبائكم"