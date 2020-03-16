ثلاث محترفين مصريين لم يتوقف دوريهم بسبب فيروس كورونا

شهد هذا الأسبوع وقف العديد من الدوريات الأوربية الذي يشارك فيها لاعبو منتبخنا الوطني حيث قررت رابطة الأندية الانجليزية تعلق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لمدة أسبوعين خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويمتلك منتخب مصر الوطني العديد من اللاعبين المحترفين في إنجلترا وهم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بالإضافة نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " أما ببطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيون شيب" يضم كل من مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف نادي وست بروميتش البيون وسام مرسي لاعب نادي ويجان.

كما أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم وقف بطولاتي دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الاوربي لأجل غير مسمى خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ومع وقف جميع الدوريات الأوربية المشارك بيها لاعبي منتخبنا الوطني قرر الاتحاد التركي لكرة القدم استمرار بطولة الدوري التركي الممتاز المحترف ضمن صفوفه كل من لاعب وسط منتخبنا الوطني محمد النني لاعب نادي بيشكتاش بالإضافة إلي كريم حافظ لاعب نادي ملطية سبور.

كما يشارك حسين السيد المحترف ضمن صفوف نادي الصفاقسي التونسي فريقه في بطولاتي الدوري التونسي الممتاز و كأس تونس حيث قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم استكمال النشاط الكروي رغم انتشار فيروس كورونا.