صراع الحذاء الذهبي .. هل تبتعد الجائزة عن ميسي ورونالدو؟

توقفت أغلب الدوريات المقامة في أغلب دول العالم على رأسها قارة أوروبا بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد. تتصارع الأندية التي تطمح في عودة الدوريات مرة أخرى في كل دولة في القارة العجوز على الفوز والتتويج بلقب الدوري المحلي هذا الموسم. كما يتصارع جميع اللاعبين ويتنافسون من أجل الفوز بالحذاء الذهبي والذي يمنح لأفضل هداف دوري في أوروبا كل عام. يتم منح هذه الجائزة من خلال ضرب عدد الأهداف في عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وذلك وفقًا لمستوى الدوري الذي يلعب فيه اللاعب. ويتم إحتساب عدد النقاط في كل دوري بالطريقة التالية :- الدوري الإيطالي (2) والدوري الإسباني (2) والدوري الإنجليزي (2) والدوري الألماني (2) والدوري الفرنسي (2) والدوري الهولندي (1.5) والدوري البلجيكي (1.5) والدوري البلغاري (1.5) والدوري السويسري (1.5) والدوري الأسكتلندي (1.5) والدوري البرتغالي (1.5) والدوري التركي (1.5). ويستعرض الفجر الرياضي أبرز 10 نجوم يتنافسون على الحذاء الذهبي لهذا الموسم في الدوريات الكبرى الخمس (الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي) ...

1 - شيرو إيموبيلي (لاتسيو الإيطالي - 27 هدف)

2 - روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ الألماني - 25 هدف)

3 - تيمو فيرنر (لايبزيج الألماني - 21 هدف)

4 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي - 21 هدف)

5 - ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني - 19 هدف)

6 - جيمي فاردي (ليستر سيتي - 19 هدف)

7 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي - 18 هدف)

8 - وسام بن يدر (موناكو الفرنسي - 18 هدف)

9 - بيير إميريك أوباميانج (آرسنال الإنجليزي - 17 هدف)

10 - روميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي - 17 هدف)