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أول تعليق لرامي صبري على تسريب أغنية "زي ما انتي" لعمرو دياب بصوته (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:19 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان رامي صبري، تفاصيل تسريب أغنية زي مانتي" للهضبة عمرو دياب، بصوته وهو ما تسبب في إثارة الجدل بعد نزولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رامي صبري، خلال لقائه مع المذيعة رندة جبر، في برنامج "انسايدر" بالعربي المذاع علي قناة "دبي"، أن البداية كانت عندما عرض الموزع عزيز الشافعي، الأغنية عليه لكنه لم يوافق حينها وطلب من الأخير أـن يتركه فترة، ثم تفاجأ بأن عمرو دياب، قام بغنائها.

وأكد أنه حتى الأن لا يعلم كيف تم تسريب الأغنية بصوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "الأغنية بتكون مع أـكتر من شخص والمهم أنها عجبت الجمهور واستمتع لأن الفنان في النهاية بيعمل من أجل الجمهور".

يذكر أن آخر ألبوم قام بطرحه الفنان رامي صبري كان بعنوان "فارق معاك" والذي حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، وكان ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".


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