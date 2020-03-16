رامي صبري: "بتمنى عودة أصالة وطارق العريان لبعض" (فيديو)









وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رندة جبر، في برنامج "انسايدر بالعربي" المذاع علي قناة "دبي": "أنا كنت شايف في علاقة أصالة وطارق، حب حقيقي"، مشيرًا بإنه لايعلم الخلافات التي أدت إلى الأنفصال.



يشار إلي أن رامي صبري، تجمعة علاقة صداقة قوية بالنجمة أصالة، حيث قدم معها ديو "مش فاكر ليك" في عام ٢٠١٢ والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب طرحه.



يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" هي آ خر أعمال الفنان رامي صبري، وهي من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، والأغنية والكليب من إنتاج رامي، الشخصي R music production".



تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" "بروح كتير أماكن، وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك، ومبقاش في بينا سلام أو كلام، ده أنا خاصمت الشوارع، اللي مشينا فيها، علشان يهدى بالي، وأرتاح من الألام، مبسمعش الأغاني، ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني، ولا عندي إهتمام، وليه رغم الكلام ده، مفتقدك بشدة، ومن يوم فراقنا، حياتي مش تمام".







قال الفنان رامي صبري، إنه يتمنى عودة الفنانة أصالة وطارق العريان لبعض البعض بعد الانفصال الذي وقع بينها قبل أشهر.