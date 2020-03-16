صدمة في أتلتيكو مدريد بعد إصابة سيميوني بفيروس كورونا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الأرجنتيني دييجو سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أصيب بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد ليصبح ثاني إصابة في الملاعب الإسبانية.

ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية بيان أتلتيكو مدريد الرسمي الذي أكد فيه إيقاف الأنشطة الرياضية وإغلاق مدينة التدريبات في النادي بما يتوافق مع النصائح واللوائح التي وضعتها الحكومة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدير الفني الأرجنتيني تم فحصه وأثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس لكن النادي الإسباني لم يعلن ذلك بشكل رسمي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد أعلن في بيان رسمي أنه أرسل سلسلة توصيات إلى العاملين واللاعبين في النادي وذلك لمنع انتقال الفيروس وضرورة البقاء في المنازل.

وذكرت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه مازالت كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل الجزائر وتونس والسودان والإمارات وقطر وعُمان والبحرين وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في معظم الدول الأفريقية.