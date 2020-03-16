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أكبر لاعب في العالم:"كنت بستخدم القنابل عرضتين "

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:34 ص
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هيثم موسى
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يستعد عزالدين بهادر أكبر لاعب في العالم لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، بعد استئناف النشاط الرياضي، وعودة  مسابقة الدوري مرة أخرى .

وأصبح صاحب الـ75 عاما  على موعد  مع التاريخ عند عودة النشاط الرياضي بمشاركته في مباراة واحدة ليصبح أكبر لاعب في العالم.

وقال عز الدين بهادر خلال تصريحات إعلامية أنه  كان يمارس كرة القدم بشكل مستمر أثناء خدمة في الجيش المصري كضابط، مشيرا إلى أن كتيبته كان يوجد بها عدد كبير ممن يجيدون لعبة كرة القدم.

 وأضاف: "كنت بستخدم القنابل عرضتين وأنا ظابط في الجيش علشان نلعب كورة"

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام اليوم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية ، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 اكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

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