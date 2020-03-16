الجيش الأمريكي يعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن الجيش الأمريكي، منذ قليل، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا على متن إحدى سفنه الحربية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.





وكان قد صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.





وباتت إيطاليا، من أكثر دول العالم تضررا بالإصابات حيث وصلت لأكثر من 15100 وفاة تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاة، فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.





وأمام تلك الإعداد التي تتضاعف يوميا تجري عمليات المراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية ردا على الانتشار السريع للفيروس فقررت كل من التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة وألغت النمسا والمجر نظام العمل بفيزا شنجن اما مالطا فأصبحت تفرض على القادمين اليها حجرا صحيا.



