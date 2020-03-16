مانشستر يونايتد يكشف موعد تعافي بوجبا من الإصابة

كشف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن موعد تعافي اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في شهر ديسمبر الماضي.



وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل بطولة البريميرليج حتى بداية شهر ابريل المقبل بعد انتشار فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.



ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ذا أثليتك، إن هناك مصادر تقول بأن بول بوجبا يعمل بجهد كبير للعودة للتدريبات والتعافي من الإصابة، ومن المتوقع أن يعود يوم الثلاثاء للتدريبات الكاملة.



ويسعى بوجبا للمشاركة مع مانشستر يونايتد بشكل أساسي في المباراة الأولى للفريق بعد العودة من توقف النشاط الرياضي.