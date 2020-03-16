الكشف عن حقيقة إلغاء الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا عن حقيقة إلغاء الدوري الاسباني هذا الموسم بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الماضية، وتعرض بعض اللاعبين في الدوري بالإصابة من هذا الفيروس.



وقال تيباس في تصريحات صحفية : عدم إنهاء البطولة هو كارثة اقتصادية لجميع الدوريات، وذلك سيجعلنا نخسر أكثر من 5 مليار، ‏ويُمكن أن لا نلعب حتى مايو لكن سننهي الموسم".



وأضاف : "‏خسائر الأندية الاسبانية إذا لم تنته بطولة الليجا هذا الموسم ستكون حوالي 900 مليون يورو، ‏ويجب أن أضمن أن البطولة ستنتهي ونحن جميعا نعمل على ذلك".



وتابع : "‏أنا لا أعرف ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاه اليورو وتعليقه أو تأجيله سيؤدي لـ خسارة مالية كبيرة لهم".



واختتم : "الفيروس مُشكلة لـ كرة القدم الأوروبية كلها، وعلينا جميعا أن نتفق ونعمل معا ضده، ‏وآمل أن يكون كل شيء واضحًا يوم الثلاثاء بعد اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

