تشيلسي يدرس معاقبة نجم الفريق بعد تصرفه الساذج



يدرس مسئولو فريق تشيلسي الإنجليزي معاقبة نجم الفريق في الفترة المقبلة، وذلك بعد تصرفه الساذج في الساعات الماضية بعد قرار الإدارة بالانعزال بسبب فيروس كورونا



ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏الميرور، إن ماسون ماونت سيتعرض للمسائلة من ناديه تشلسي بعد ان تمت مشاهدته وهو يخرج مع صديقه لاعب ويست هام رايس رغم ان الفريق في فترة حجر صحي.



وكان قد أعلن نادي تشيلسي عن دخول جميع اللاعبين والجهاز الفني للحجر الصحي لمدة أسبوعين مقبلين بسبب هذا الفيروس.



يذكر أن الفريق اللندني كان قد أعلن عن إصابة الشاب الإنجليزي هودسون اودوي بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.