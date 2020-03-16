صلاح ورونالدو أبرزهم.. 7 نجوم طاردتهم شائعات الإصابة بفيروس "كورونا"

طاردت شائعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عدد من نجوم كرة القدم خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار الفيروس المميت في العديد من دول العالم وارتفاع حالات الإصابة والوفيات به، كما أنه أصاب العديد من الرياضيين في مختلف أنحاء العالم.

وانتشرت أنباء غير صحيحة في وسائل الإعلام العالمية عن إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا المستجد COVID - 19، وذلك بعد مخالطتهم لبعض المصابين بالفيروس من زملائهم أو المقربين منهم، ولكن خرج هؤلاء اللاعبين ونفوا تمامًا إصابتهم بالفيروس القاتل.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم كرة القدم ضحايات شائعات الإصابة بفيروس كورونا:-

1- محمد صلاح:

يعد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من أبرز النجوم الذين طاردتهم شائعات الإصابة بفيروس كورونا، حيث انتشرت أنباء حول الاشتباه في إصابته بالفيروس، بعد ظهور أعراض المرض على 5 أشخاص بفريق بورنموث بينهم حارس مرمي الفريق أرتور بوروك، وهو الفريق الأخير الذي واجه ليفربول بالدوري الإنجليزي، ولكن خرج رامي عباس وكيل نجم الفراعنة ونفي إصابته بالفيروس.

2- كريستيانو رونالدو:

أثيرت شائعات حول إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا عقب الإعلان عن إصابة زميله بفريق يوفنتوس، دانييلي روجاني، بالفيروس، ولكن نفي ميجيل ألبوكيرك رئيس حكومة إقليم ماديرا البرتغالي تلك الأنباء وأكد سلامة اللاعب وعدم إصابته بالفيروس، ويقضي "الدون" وأسرته فترة العزل في ماديرا بعد انتشار الفيروس بإيطاليا.

3- باولو ديبالا:

طاردت شائعات الإصابة بفيروس كورونا النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما أكدت تقارير صحفية انتقال العدوي إليه من زميله المصاب بالفيروس دانييلي روجاني، ولكن اللاعب نفي عبر حسابه على موقع "تويتر" إصابته بالمرض مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويخضع للعزل الصحي.

4- كيليان مبابي:

انتشرت أنباء عن الاشتباه في إصابة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بفيروس كورونا، ونفي النادي الباريسي إصابة لاعبه بالفيروس، وأكد أن اللاعب الشاب تعرض لنزلة برد شديدة وخضع لفحوصات طبية وجاءت نتائجه سلبية، وشارك مؤخرًا في مباراة فريقه ضد بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز باريس 2 / 0 وتأهل لربع نهائي البطولة.

5- لوكا يوفيتش:

ترددت أنباء عن الاشتباه في إصابة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد استخدامه نفس أدوات تأهيل اللاعب الأمريكي تري ثومبكينز لاعب فريق السلة بالنادي والذي أصيب بالفيروس، ولكن خرج المهاجم الشاب ونفي إصابته بالفيروس تمامًا.

6- أحمد حسن "كوكا":

نجم مصري آخر طاردته شائعات الإصابة بفيروس كورونا وهو أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وجاءت تلك الشائعات بعد مخالطته لرئيس ناديه الذي ثبت إصابته بالفيروس.

ونفي كوكا تلك الأنباء وأكد أنه خضع وباق زملائه بالفريق لفحوصات طبية وجاءت نتائجه سلبية تمامًا، وأنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

7- إبراهيم النقاش:

أثيرت أنباء عن إصابة إبراهيم النقاش لاعب الوداد المغربي بفيروس كورونا، ولكن اللاعب نفي تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه بصحة جيدة ولا يعاني من الإصابة بالفيروس المستجد، مطالبًا وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار التي تسببت في قلق كبير لأسرته.