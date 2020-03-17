اختفاء مطهر الكحول والكمامات بالبحر الأحمر.. تعرف على البدائل

عقب قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بوقف الدراسة لمدة أسبوعين بالمدارس والجامعات، لمواجهة فيروس كورونا، شهدت صيدليات محافظة البحر الأحمر، اختفاء لمطهرات الكحول لليدين والكمامات من الصيدليات بسبب تدافع المواطنين لشراء المطهرات، الأمر الذي أدى إلى نفادها من الأسواق، وتفاجأ المواطنون بارتفاع أسعار الكميات والكحول إلى الضعف.





الفجر تجري جولة على صيدليات الغردقة

وبدورها قامت الفجر بجولة بمدينة الغردقة للبحث عن مطهر الكحول والكمامات، وقالت إدارة إحدى الصيدليات الكبرى وسط مدينة الغردقة إنه عقب قرار الرئاسة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، شهدت الصيدلية زحام شديد من المواطنين لشراء مطهر الكحول لليدين، حتى نفاد الكمية، وأن سعر مطهر الكحول سوف يرتفع سعره عند طرحه من جديد في الأسواق من 7.5 جنيه إلى 20 جنيها، بسبب زيادة الطلب عليه وقلة المعروض، وأوضحت إدارة الصيدلية من انتهاء مطهر الكحول نهائيًا، وأن هناك استعجال للشركات الموردة، لتوفيره داخل الصيدليات من جديد.





فيما قال الدكتور محمود بديع طبيب صيدلي، إن أسعار الكحول يتزايد يومًا بعد يوم بل كل ساعة بسبب كثرة الطلب عليه، موضحًا أن عدد محدود من مطهر الكحول عقب سحب الكميات داخل الصيدليات.





وأوضح "بديع"، أن هنآك استغلال من قبل بعض الموزعين في أسعار عبوات الكحول والكمامات، مؤكدا أنه لا بد من رقابة صارمة على الجميع.





الأهالي الأسعار تضاعفت إلى 5 أضعاف

وقال عمرو حمادي أحد أهالي مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، إن المطهر اختفى من معظم الصيدليات بالمدينة، وإن المتاح حاليًا ارتفع سعره من 9 جنيهات إلى 25 جنيها و30 جنيها عند البعض، كما تضاعفت سعر الكمامة بمعدل إلى 5 أضعاف المرات لتصل من 1 جنيه ونصف إلى 8 جنيهات للواحدة، بمعدل استهلاك الواحدة 4 ساعات فقط.





وناشد عمرو حمادي، القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتوفير تلك المنتجات داخل المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة والداخلية، لمنع الاحتكار من بعض من ليس لهم ضمير.





فيما أكد أيمن إسماعيل أحد أهالي مدينة الغردقة، أن الكحول والكمامات اختفت تماما من صيدليات مبارك 6 بمدينة الغردقة، موضحًا لأبد من شن حملات على تلك الصيدليات من قبل التفتيش الصيدلى والتموين.





بدء الحملات على صيدليات البحر الأحمر

وبدأ قسم التفتيش الصيدلي والتموين بالبحر الأحمر، شن حملات مكثفة على الصيدليات، بناء على شكاوي المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي من اختفاء مطهر الكحول وارتفاع سعره بشكل مضاعف داخل الصيدليات.





ومن جانبه، قال الدكتور محمود السباعي مدير إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر: "بدأنا بالتعاون مع الأجهزة المختصة مثل التموين بحملات تفتيشية على الصيدليات"، مؤكدًا عند ثبوت أي أعمال احتكار أو زيادة في الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك عقب ثبوت ارتفاع فاتورة المنتج عن التسعيرة الأصلية وإعادة جرد جميع العمليات الشرائية.





تحرير محاضر وتصل إلى الغلق

ومن جانبها، قال المهندس أحمد الدقاق رئيس الرقابة التجارية بمديرية التموين بالبحر الأحمر، إن هناك بعض التجار والصيدليات تستغل تلك الأزمات للتربح السريع عن طريق احتكار السلع أو المنتجات التى تطلبها الفترة الراهنة للبلاد.





وأضاف "الدقاق" فى تصريح خاص إلى "لفجر"، أن هناك حملات بالتنسيق مع الجهات المختصة وفى حالة ثبوت عمليات احتكار أو زيادة في الأسعار يتم تحرير محاضر وفى بعض الحالات بيتم غلق المنشأة بعد تصديق من المحافظ، مشيرًا أن هناك حملات مكبرة وفى أوقات مختلفة على جميع الصيدليات الفترة المقبلة لضبط من تسول له نفسه باحتكار أى سلعة أو منتج.





أخصائية طب وقائي مياه وكلور ونشادر وخل يكفي للتعقيم

وقالت الدكتورة نصرة حامد رئيس قسم الطب وقائي السابقة بالبحر الأحمر: "لا داع لهذا القلق والزحف على الصيدليات والمحلات لشراء المطهرات والكمامات،" موضحة أن هناك أشياء متواجدة في المنازل تقوم بكفاة تلك المطهرات للتعقيم.





وأضافت، في تصريح خاص إلى "الفجر": "على جميع ربات المنازل الاستعانة بالكلور عند تنظيف أرضيات المنزل بمقدار 1%9 أثناء التنظيف بمعنى نصف زجاجة الكلور تكفي 20 لتر ماء أثناء تنظيف أرضيات المنزل.



