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الكرة في زمن الكورونا.. فريق ألماني يتجه لبيع النقانق بسبب توقف الدوري

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:04 ص
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الدوري الألماني
الدوري الألماني
محمد الدمتناوي
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أعلن نادي يونيون برلين، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم، عن افتتاحه مشروعاً لبيع الطعام إلكترونياً، مستغلا فترة توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يواجه فريق يونيون برلين نظيره بايرن ميونخ، يوم السبت المقبل، في الدوري الألماني، إلا أن المباراة ألغيت وتم تعليق بطولة الدوري الألماني، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبعد إعلان تأجيل مباريات الدوري الألماني، أعلن النادي الألماني عبر الموقع الإلكتروني التابع له، عن بيع الجعة والنقانق، ويمكن للجماهير شراء مشروب جعة ونقانق وحساء البازلاء مقابل 2.50 يورو.

وجاء سبب إتجاه فريق يونيون برلين لبيع الجعة والنقانق، هو كسب المال والربح، من أجل مساعدة النادي في تعويض خسارته كنتيجة لتأجيل المباريات.

وقال فريق يونيون برلين عبر موقعه الإلكتروني:" جاء العديد من مشجعي يونيون برلين في الأيام الماضية وسألوا عن كيفية دعم النادي بتبرعات، من بينها كانت فكرة لا تقاوم: شاحنة طعام افتراضية".

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