مسؤول أمريكي: اختبار أول جرعة تجريبية للقاح كورونا سريريا اليوم

أعلن مسؤول أمريكي، منذ قليل، أنه سيتم اختبار أول جرعة تجريبية للقاح فيروس كورونا سريريا اليوم الإثنين.





وكان قد صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمي وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.





وباتت إيطاليا، من أكثر دول العالم تضررا بالإصابات حيث وصلت لأكثر من 15100 وفاة تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاة، فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.



