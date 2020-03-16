وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع من تحديات فيروس كورونا، يتعامل بعض التجار بمنطق الجشع والتلاعب في الأسعار استغلالًا للموقف، وهنا يأتي دور الدولة في التصدي لجشع التجار.





وفي إطار التحديات التي تطلقها الدولة على المخالفات التجارية على السلع الأساسية، خرجت وزارة التموين اليوم بقرار لرصد أي مخالفه قد يرتكبها المخالفين من التجار، وقرر وزير التموين علي مصيلحي، أنه إذا ثبت التلاعب من أي تجار سيتم سحب الترخيص وسوف يحول مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.





وأهاب مصيلحي، بالسادة المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء سواء كانت في جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات.





ونشرت وزارة التموين والتجارة الخارجية علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أرقام للتواصل السريع مع الوزارة من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، أو إرسال الشكوى على "واتساب" الخاص بالجهاز، وذلك على مدار 24 ساعة في الأسبوع.





الخط الساخن (19588)