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بسبب كورونا.. نقابة السينمائيين في لبنان تتخذ قرارا عاجلا بتعليق الأعمال الفنية

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان والذي يترأسه المخرج صبحى سيف الدين، عن بيان عاجل بشأن تعليق جميع الأعمال الفنية وذلك لمدة 10 أيام.

وجاء هذا القرار المفاجئ لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد والذي يهدد أمن وصحة كل الشعوب بالعالم، وجاء نص البيان كالتالى..

"حضرة الزميلات والزملاء الكرام والسادة أصحاب شركات الإنتاج والتليفزيونات والأستدويوهات العاملة في لبنان وكل من يتعاطى الأعمال الفنية من قريب ومن بعيد، ونظرًا للاوضاع الصحية السائدة في البلد، وفى ظل تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الجميع".

وتابع:" قرر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، تعليق جميع الاعمال الفنية وذلك لمدة عشرة أيام من تاريخ 13 وحتى 23 من شهر مارس الجارى".

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