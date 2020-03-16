بسبب كورونا.. تعرف على نصائح الفنانين للجمهور

أسما لمنور

يارا



نوال الزغبي





محمد عبده

نشر الفنان محمد عبده، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي وكل العالم الي اليوم بيسمعونا، أولا الوباء المنتشر اليوم، الكورونا، نحن في غاية الحذر منه.."



وأضاف" أردوا أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات الي تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة في جميل العالم، وأرديم أيضا توجيه رسالتي على الإعلام، أرجو أنها بقدر ما تحرص وبقدر ما تعطي من تعليمات أيضا تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا لا من الكورونا.."



واردف: "الإعلام أيضا له دور في بث الروح المعنوية للناس الجالسة تسمع الأخبار، الأعداد التي تشفى كثير وأكثر من الأعداد التي تصاب به الناس وتموت منه، إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض، آمين".









قالت التزمنا بنصائح وتوجيهات السلطات والمختصين.. وبقينا فبيوتنا.. كلما كان احسن لسلامتنا ومستقبل بلادنا. الا في حالة عندك أغراض ضرورية أو ملتزم بأوقات العمل.وأضافت: بلاغ للديوان الملكي: "أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.كما انضمت الفنانة اللبنانية يارا، إلي حملة "خليك بالبيت" التي فعلها بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي.وكتبت "خليك بالبيت كرملك وكرمال صحة غيرك والله يحمي الجميع".ونشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها وهي ترتدي ملابس مكتوب عليها "خليك بالبيت"وكتبت "خليك بالبيت فيروس كورونا".