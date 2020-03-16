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بسبب كورونا.. تعرف على نصائح الفنانين للجمهور
الإثنين 16/مارس/2020 - 01:44 ص
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أماني سلام
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يعيش العالم حالة من القلق والخوف بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتطلب من الجميع عدم التجمعات في أماكن كثيرًا والجلوس داخل المنزل والامتناع عن المخالطات قدر الا.
وحرص العديد من النجوم العرب والمصريين على تقديم بعض النصائح للمواطنين بسب انتشار فيروس كورونا، لحين التخلص منه هذا الوباء الشديد.
ويرصد "الفجر الفني" عددًا من الفنانين الذين وجهوا نصائح للجمهور بسب فيروس كورونا.
إليسا
قامت النجمة اللبنانية إليسا، بإكثر من مرة بمطالبة جمهورها، ب الحافظ على تعليمات الصحة من أجل التخلص من فيروس كورونا
ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلة "كورونا مش مزحة.. مع الإجراءات الجديدة خليكن ببيوتكن وخليكن بأمان كرمال اللي بتحبوهن وكرمالكن لأنو ما بتعرفو المكان العام شو ممكن يكون فيو فيروس. هيدي مش مزحة".
تامر حسني
وكتب تامر حسني"، منشورًا قال فيه : "اخدنا إجازات عشان نحافظ على بعض ونُحصر المرض ومينتشرش وسطنا مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي في الأماكن العامة ومخرجين ولادهم".
وتابع تامر حسني قائلًا: "رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتي ويشتروا لوازم المنزل من دلوقتي والمقتدر ياريت يأمن غير المقتدر".
وأضاف تامر: "الظروف الجاية أصعب، للي مش واخدين بالهم يا جماعة دا وباء عالمي مش وقفة العيد وحرصنا دا هيخلينا نخلص منه إن شاء الله بدري جدًا، والرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيومية إنهم يحافظوا الفترة دي على أجورهم ومراعات ظروفهم".
واستكمل تامر حسني قائلًا: "بلاش خروج ارجوكم إلا لو هتشتروا مخزون للبيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل شيء ورجاء متنسوش غير القادرين ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعًا".
أسما لمنور
قالت التزمنا بنصائح وتوجيهات السلطات والمختصين.. وبقينا فبيوتنا.. كلما كان احسن لسلامتنا ومستقبل بلادنا. الا في حالة عندك أغراض ضرورية أو ملتزم بأوقات العمل.
وأضافت: بلاغ للديوان الملكي: "أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
يارا
كما انضمت الفنانة اللبنانية يارا، إلي حملة "خليك بالبيت" التي فعلها بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت "خليك بالبيت كرملك وكرمال صحة غيرك والله يحمي الجميع".
نوال الزغبي
ونشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها وهي ترتدي ملابس مكتوب عليها "خليك بالبيت"
وكتبت "خليك بالبيت فيروس كورونا".
محمد عبده
نشر الفنان محمد عبده، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي وكل العالم الي اليوم بيسمعونا، أولا الوباء المنتشر اليوم، الكورونا، نحن في غاية الحذر منه.."
وأضاف" أردوا أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات الي تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة في جميل العالم، وأرديم أيضا توجيه رسالتي على الإعلام، أرجو أنها بقدر ما تحرص وبقدر ما تعطي من تعليمات أيضا تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا لا من الكورونا.."
واردف: "الإعلام أيضا له دور في بث الروح المعنوية للناس الجالسة تسمع الأخبار، الأعداد التي تشفى كثير وأكثر من الأعداد التي تصاب به الناس وتموت منه، إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض، آمين".
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