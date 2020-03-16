وزير التعليم العالي يكشف عن خطة تطهير الجامعات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن خطة الوزارة في الجامعات خلال الفترة الراهنة مع تعطيل الدراسة لأسبوعين على إثر الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ليست وليدة اللحظة، وإنما تم وضعها قبل شهر كأحد السيناريوهات المحتملة، وكانوا على أتم استعداد قور صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني عن بعد في الجامعات تم الإعداد لها بشكل، لافتًا إلى أن منظومة التعليم الإلكتروني ليست حديثة العهد مع الجامعات المصرية، بل تعتمد عليها منذ فترة، مستكملًا: "أتابع مع 27 جامعه مصرية لحظة بلحظة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعه سير العملية التعليمية عن بعد".





وأوضح وزير التعليم العالي، أن عملية التعقيم التي تشهدها الجامعات حاليًا بدأت بجامعة عين شمس بالأمس، وستتواصل خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن ثاني محطات التعقيم والتجهيز ستكون جامعة القاهرة والتي ستشهد حملات مكبرة لعملية التعقيم صباح الإثنين، وأن عملية التعقيم لها خطة أيضًا وهي أن تتم بشكل دوري مع استئناف الدراسة.





ونوه بأن تعطيل الدراسة جاء لتقليص فكرة التجمعات، ومحاصرة انتشار المرض وأن يبقى معدل الإصابات في شكل مستقر بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصحة المصرية.





وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.



