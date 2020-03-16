بسبب كورونا .. الدوري الإسباني في الطريق إلى برشلونة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لتقديم طلبًا رسميًا، لمنحه لقب الدوري الإسباني بالموسم الحالي، في حالة إلغاء الليجا بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني اتخذت قرارًا قبل أيام قليلة بتعليق منافسات الليجا حتي إشعار آخر وذلك بعد انتشار فيروس كورونا، وأشارت تقارير صحفية أن هناك اتجاه إلي إلغاء البطولة هذا الموسم، في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس وعدم السيطرة عليه.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة سوف يقدم طلبًا رسميًا لإعلان تتويجه بلقب الليجا الإسبانية بهذا الموسم، حال إلغاء الدوري الاسباني بسبب فيروس كورونا، خاصة وأن اللوائح تممنح الحق في الظروف الاستثنائية إلي الإتحاد الإسباني ورابطة الليجا لتحديد البطل حال إلغاء البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سوف يستند في طلبه بالتتويج بالدوري الإسباني إلي أمرين هما، الأول أن الفريق الكتالوني هو بطل الدور الأول من الليجا الإسبانية، والثاني أنه انقضي 70 % من عمر النسخة الحالية من البطولة، حيث بتبقي 11 جولة فقط على انتهاء البطولة.

وأكدت الصحيفة أن طلب برشلونة سوف يواجه معارضة شديدة من غريمه التقليدي ريال مدريد، مما قد يؤدي إلي إلغاء البطولة دون الإعلان عن بطل للموسم الحالي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يحتل الريال المركز الثاني بـ 56 نقطة.