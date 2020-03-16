Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيقاف برنامج المسابقات الشهير "أمريكا جوت تالنت" بسبب فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

قرر القائمون على "America's Got Talent" إيقاف عرض البرنامج حيث كان من المقرر أن يصور العرض دون وجود جمهور مباشر في الاستوديو.

وفي وقت لاحق أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الإنتاج توقف.

كانت عضوة لجنة التحكيم عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم، شعرت بالتعب قبل أن يبدأ التسجيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكشفت عن رغبتها في إجراء اختبار فيروس "كورونا"، لكنها لم تتمكن من الحصول عليه بعد.

وعبرت عارضة الأزياء الألمانية، عن قلقها من الإصابة بفيروس كورونا بعد شعورها بالتعب خلال تسجيل حلقات America's Got Talent.






Advertisements

أخبار تهمك

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

زيادة مجانية.. وزير الاتصالات يُعلن خبرًا سارا عن سرعة الإنترنت في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية.. 5 نجوم يقررون الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ ساعة و 13 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار هام من السعودية بشأن جميع الوافدين

منذ ساعة و نصف

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

جامعة المنصورة تعلن نتيجة الاشتباه في إصابة 5 مرضى بكورونا

منذ ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 12 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

10:16 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

عاجل.. قرار هام من السعودية بشأن جميع الوافدين

12:16 ص

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status