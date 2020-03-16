إيقاف برنامج المسابقات الشهير "أمريكا جوت تالنت" بسبب فيروس كورونا





قرر القائمون على "America's Got Talent" إيقاف عرض البرنامج حيث كان من المقرر أن يصور العرض دون وجود جمهور مباشر في الاستوديو.





وفي وقت لاحق أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الإنتاج توقف.





كانت عضوة لجنة التحكيم عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم، شعرت بالتعب قبل أن يبدأ التسجيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكشفت عن رغبتها في إجراء اختبار فيروس "كورونا"، لكنها لم تتمكن من الحصول عليه بعد.

وعبرت عارضة الأزياء الألمانية، عن قلقها من الإصابة بفيروس كورونا بعد شعورها بالتعب خلال تسجيل حلقات America's Got Talent.

















