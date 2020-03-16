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برشلونة يسعى لضم نجم إنتر ميلان لخلافة سواريز

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:25 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يحرص على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي ليكون خليفة للأوروجوياني لويس سواريز نجم الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة برشلونة كانت على تواصل دائم مع ممثلي مارتينيز وعائلته وأنها حريصة جداً على التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتينيز قد يتخذ قراره النهائي بشأن انضمامه إلى برشلونة في الأسبوعين المقبلين علمًا بأن النجم الأرجنتيني ينتهي عقده مع إنتر ميلان في صيف 2023.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عاماً يلعب في إنتر ميلان منذ عام 2018 وخاض مع إنتر ميلان 66 مباراة وسجل 25 هدفاً وصنع 5 أهداف ويمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 111 مليون يورو.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي بأنه يوجد ثلاثة مُهاجمين أبرزهم النرويجي آيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند مُرشحين للانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد وضع كلا من هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي والألماني تيمو فيرنر نجم ريد بول لايبزيج الألماني على طاولة الفريق الملكي الخاصة بالتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأولوية لقادة ريال مدريد في التوقيع مع مهاجم جديد لفرضية استقدامهم لهالاند وذلك بالنظر إلى العلاقة المميزة بين المسئولين في النادي الملكي وبروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل لبعض الوقت مع مينو رايولا من أجل التفاوض حول إمكانية ضم الملكي للفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مما يدعم من فرص الملكي في إعارة هالاند خاصة مع إدارة رايولا لأعمال النجم السابق لريد بول سالزبورج.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد أخبر رايولا وكيل اللاعبين الشهير بصرف النظر عن التوقيع مع بوجبا وبأنه لم يُعد يخطط لضم النجم الفرنسي إلى قلعة سنتياجو برنابيو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالإضافة إلى هولاند تواجد أيضا اسم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الذي قد يكون خيارا مثيرا لريال مدريد حتى مع وجود مشكلة في عدم امتلاك نجم إنتر ميلان لجواز السفر الأوروبي ووجود عدد كبير من اللاعبين غير الأوروبيين في قائمة الملكي على شاكلة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو بالإضافة إلى الياباني تاكيفوسا كوبو.

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