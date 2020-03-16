وزير التموين يكشف عقوبة التلاعب بالسلع.. ويؤكد: "احتياطي مصر يكفي لعيد الأضحى"

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية المتوفر لدى الدولة يكفي ويزيد، مشددًا على أنه لا داعي للهلع، موضحًا أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من محصول القمح لم تحققه من قبل يكفي لمدة لعدة أشهر رغم أن موسم القمح الجيديد سيبدأ في منتصف أبريل، وكذلك احتياطي السكر يزيد على 4 أشهر، رغم أنه يتزامن مع موسم السكر الجديد من البنجر والقصب، ومخزون استراتيجي من الزيت يكفي لعدة أشهر، ووكذلك الحال بالنسبة للأرز، حيث يوجد احتياطي يكفي لأكثر من 5 أشهر، واكتفاء ذاتي من المعكرونة، وكذلك اللحوم الحية والمجمدة، والدواجن.





وتابع "مصيلحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "لدينا مايكفينا حتى عيد الأضحى، ولا يوجد لدينا أي أزمة في مخزون السلع".





وأشاد بإجراءات الدول؛ الخاصة بـ تعطيل الدراسة، أو إقرار إجازة، أو أداء الصلوات في المنزل، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف منابع التجمعات، موضحًا أن خطورة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتشاره.





ونوه وزير التموين، بأن الوزارة لديها خطة استباقية قبل ذلك تخص فيروس كورونا وسناريوهاته، وشهر رمضان، والمخزون الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية الاستراتجية، وغيرها ما يكفي حتى عيد الأضحى المبارك، مناشدًا الجماهير بالثقة في الإجراءات التي تتخذها الدولة.





ونفى وزير التموين والوزارة الداخلية، الشائعات التي تصدر على السوشيال ميديا بين الحين والآخر حول فرض حظر تجاول في مصر، معلقًا: "يطلقها بعض المنتفعين لإثارة الهلع بين المواطنيين وحثهم ودفعهم للإقبال على الشراء والتخزين"، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كل من يقترب من "قوت الشعب"، ويسعى لإخفاء السلع أو تخزينها ورفع أسعارها.



