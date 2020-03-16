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لميس الحديدي: المواطن شريك أساسي في حرب الدولة لمجابهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:38 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن المواطن شريك رئيسي مع الدولة في عملية مجابهة فيروس كورونا، مشددة على أنه يجب على المواطن أن يقوم بدوره، ويتحلى بالصبر، ويبتعد عن الخوف والهلع.

وأشارت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، إلى أن حالة الهلع التي انتابت المصريين في الساعات الأخيرة غير مبررة، متابعة: "غريب جدًا إقبال المصريين على شراء السلع وتخزينها"، معلقة: "شيء غير مبرر".

وشددت الإعلامية، على أن الحرب التي تخوضها الدولة لمجابهة انتشار الفيروس لايمكن أن تنفصل عن مسئولية 
المواطن، مشيدة بالإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة عبر الحزمة التي أقرها الرئيس السيسي لمواجهة فيروس كورونا.


وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.

ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى:" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".

وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصرى، أمس السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.

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الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي كورونا عدوى

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