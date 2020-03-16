نجوم المغرب يدعمون حملة "خليك فالدار" لمواجهة فيروس كورونا







إيهاب أمير

نشر الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير صورة للحملة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وعلق عليها قائلًا: يالله كلنا انتاحدو براكة من داك الضحك و اللامبلاة كنظن باللي قادرين نسيطرو على الوضع محدو في البدايات مندیررش غلط بلدان حيث كلشي ضحك في الاول الوضع راه غادي يولي خطير كثر ما تصورو ما فيها باس نقعدو في الدار وشوية والله يحد البأس.



أسما لمنور

وأما عن النجمة المغربية أسما لمنور فقد عبرت عن موقفها من حملة خليك فالدار عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وقالت: كلما التزمنا بنصائح وتوجيهات السلطات والمختصين.. وبقينا فبيوتنا.. كلما كان احسن لسلامتنا ومستقبل بلادنا. الا في حالة عندك أغراض ضرورية أو ملتزم بأوقات العمل.



وأضافت: بلاغ للديوان الملكي: " أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.



خولة بنعمران

ونشرت المطربة المغربية خولة بنعمران صورة للحملة وأعلنت من خلالها عن تأييدها لها كما دعت متابعيها للاستجابة لها والالتزام بالمنزل.



وسام أمير

وأما عن المطرب المغربي وسام أمير فقد علق قائلًا: أحبابي الوقاية خير من العلاج ولازم كلنا نتعاون وتعملوا جميع إجراءات الوقاية والسلامة لعدم تفشي فيروس كورونا دمتم بخير وسلامة.









أعلن عدد من الفنانين المغاربة عن دعمهم وتأييدهم لحملة "خليك فالدار" والتي تهدف إلى عدم الخروج من المنازل للحماية من فيروس كورونا المستجد والذي أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على حياة كل الشعوب بكافة أنحاء العالم.