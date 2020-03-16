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أحمد عادل عبدالمنعم:أتمني ختام مشواري مع الأهلي وأؤيد رحيل شريف إكرامي

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:01 ص
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أحمد عادل عبدالمنعم
أحمد عادل عبدالمنعم
محمد جمال
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تحدث أحمد عادل عبدالمنعم لاعب نادي مصر المقاصة ااخالي والأهلي السابق عن طموجاته خلال الفترة القادمة، وعن ما يريده عند ختام مشواره مع كرة القدم ظ

 

وقال أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مصر المقاصة الحالي والأهلي سابقا، إنه يتمنى اختتام مسيرته داخل الملاعب داخل صفوف النادي الأهلي.

 

وتابع أحمد عادل في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عارف أن العودة للأهلي في الوقت الحالي صعب ولكن اتمنى ذلك، ف النادي الأهلي هو بيتي"

 

وأضاف: "أفضل العمل الإعلامي عن العمل التدريبي ولكن ما زال أمامي الكثير لتقديمه في الملاعب"

 

وقال أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مصر المقاصة الحالي والأهلي سابقا، إنه يؤيد شريف إكرامي في قرار رحيله عن صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

 

وتابع أحمد عادل في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "شريف إكرامي يبحث عن فرصة للمشاركة في المباريات وهو حق مشروع له فهو حارس كبير"

 

وأضاف: "الأهلي لا يحتاج لحراس جدد فهو يمتلك حراس جيدين ومن العيار الثقيل"

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