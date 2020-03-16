أحمد حمدي : أتمني العودة للأهلي ويكشف عن مثله الأعلي

تحدث أحمد حمدي لاعب وسط النادي الأهلي ولاعب الجونة الحالي، عن طموحاته خلال الفترة القادمة.

وقال أحمد حمدي، لاعب وسط نادي الجونة الحالي والأهلي سابقًا، إن فريق نادي الجونة في مرحلة البناء والتجديد، وأن بيدرو بارني، المدير الفني للفريق الساحلي، يعرف جيدًا طبيعة اللاعب المصري.

وأكد أحمد حمدي خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه لم يتعرض للظلم داخل صفوف القلعة الحمراء وأنه يتمنى العودة من جديد للعب داخل صفوف الفريق الأحمر.

وأتم: "واجهت سوء توفيق كبير مع الأهلي، وأهم أسباب انضمامي للجونة هو منظومة العمل المحترفة"

وتحدث أحمد حمدي، لاعب وسط نادي الجونة الحالي والأهلي سابقًا، إن صالح جمعة، لاعب وسط فريق النادي الأهلي، موهبة كبيرة داخل الملاعب المصرية.

وأكد أحمد حمدي خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " كنت بشجع حسام غالي وهو لاعب مع الأهلي ، ووجوده في الجونة يعطي للفريق هيبه وثقة كبيرة للاعبين".

وتابع: "نسعي لتحقيق نتائج جيدة في الدور الثاني مع الجونة، أسعى للانضمام للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".