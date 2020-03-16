Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم توتنهام بديل رونالدو في يوفنتوس

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:50 ص
Advertisements
رونالدو
رونالدو
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تعلم تماماً أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق لم يتبقى له الكثير في عالم كرة القدم ولذلك فهم يبحثون عن بديل لخلافته.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مسئولي يوفنتوس يرغبون في التعاقد مع مهاجم يبلغ عمره أقل من 30 عامًا وأن يكون قادرًا على أن يكون مُكملا لمسيرة كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يرغب في ضم مهاجم هداف يستطيع خلافة كريستيانو رونالدو صاحب البالغ من العمر 35 عامًا وأن الاختيار وقع على هاري كين نجم هجوم توتنهام.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم هاري كين على رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وكشف ميجيل ألبوكيركي رئيس حكومة ماديرا البرتغالية منتصف الشهر الجاري حقيقة إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا وذلك بعد الأخبار التي تناولتها بعض التقارير الصحفية حول إحتمالية إصابته بالفيروس.

وأفاد الصحفي دافيد سانشيريدان الذي يعمل في صحيفة آس الإسبانية بأن كريستيانو رونالدو سافر إلى البرتغال من أجل الاطمئنان على حالة والدته التي أصيبت بسكتة دماغية وأنه كان من المقرر عودته يوم أمس الخميس ولكن بعد إصابة دانييلي روجاني نجم دفاع يوفنتوس بفيروس كورونا قرر رونالدو البقاء في البرتغال وعدم العودة إلى إيطاليا.

وأكد الصحفي الإسباني عدم إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا بعد احتجازه في الحجر الصحي.

وقال ميجيل ألبوكيركي رئيس حكومة ماديرا في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية:"لا يمكنني الحديث عن الأمر لأسباب تتعلق بحماية البيانات لكنني أريد أن أؤكد بأنه لا توجد إمكانية للعدوى في الوقت الحالي".

وكشف بيدرو راموس وزير الصحة أن رونالدو وعائلته لا تظهر عليهم أعراض الكورونا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من بقائه في موطنه ماديرا إلا أن رونالدو يقوم باستمرار بالتواصل مع زملائه في يوفنتوس ويتدرب يومياً في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد أعلن تأجيل كافة مباريات الدوري حتى الثالث من شهر أبريل المقبل.                                                   

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس معلومات كريستيانو وبلاتر كريستيانو و ديبالا كريستيانو رونالدو كورونا كريستيانو رونالدو اليوم كريستيانو رونالدو كريستيانو كرة القدم فنادق كريستيانو رونالدو ريال مدريد رونالدو رؤوف خليف دانييلي روجاني برشلونه أهداف كريستيانو رونالدو إبن كريستيانو رونالدو

أخبار تهمك

صدمة قوية.. 5 نجوم يقررون الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار هام من السعودية بشأن جميع الوافدين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل في إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

جامعة المنصورة تعلن نتيجة الاشتباه في إصابة 5 مرضى بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

زيادة مجانية.. وزير الاتصالات يُعلن خبرًا سارا عن سرعة الإنترنت في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 11 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ 39 دقيقة

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

على طريقة رونالدو.. يوفنتوس يقترب من ضم نجم ريال مدريد

حلم ريال مدريد في ضم بديل رونالدو يتبخر

يوفنتوس يحدد سعر بيع ديبالا (مبلغ خيالي)

رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع ثنائي ريال مدريد

إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية

إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:26 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

10:16 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

عاجل.. قرار هام من السعودية بشأن جميع الوافدين

12:16 ص

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

06:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status