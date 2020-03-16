وزير المالية يكشف تفاصيل زيادة العلاوات الجديدة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل العلاوات الجديدة، مشيرا إلى أن تكلفتها في موازنة العام المالي القادم ستبلغ 31 مليار جنيه.





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه سيتم خلال العام المالي المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.



كما أشار إلى أنه سيتم منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عامين، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.



وكشف وزير المالية، عن أن أداء الموازنة العامة للدولة منذ يوليو 2019 حتى فبراير الماضى حقق فائض أولى 38 مليار جنيه، مقارنة بـ 28 مليار جنيه العام الماضى، مقارنة بعجز أولى العام قبل السابق.