تشيلسي يخطط لضم شقيق نجمه وجوهرة كيلمارنوك

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن تشيلسي يسعى للتعاقد مع النجم الأسكتلندي الصاعد هارفي جيلمور وشقيق نجم البلوز المتألق مؤخرًا بيلي جيلمور.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن مسئولي النادي اللندني معجبون بشكل كبير بالنجم الشاب البالغ من العمر 14 عامًا ويعتقدون أنه قد يكون لاعب مميز في المستقبل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هارفي يلعب مع فريق الناشئين في نادي كيلمارنوك الأسكتلندي وأنه مثل شقيقه بيلي يلعب في خط الوسط.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيلي جيلمور تألق في المباريات الأخيرة بشكل لافت وأصبح حديث الساعة في نادي تشيلسي.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية مطلع الشهر الجاري بأن كلا من ريال مدريد وبرشلونة يخططان للتعاقد مع بيلي جيلمور جوهرة خط وسط تشيلسي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة إل ديسمارك الإسبانية عن وجود معركة مرتقبة تلوح في الأفق بين كلا من ريال مدريد وبرشلونة على الحصول على خدمات جيلمور البالغ من العمر 18 عامًا.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن تشيلسي كان قد جدد عقد نجمه الشاب مؤخرًا حتى صيف 2023 في حين خاض اللاعب مع الفريق الأول للبلوز 6 مباريات فقط.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن جيلمور انضم إلى تشيلسي في عام 2017 قادماً من رينجرز الأسكتنلدي وخاض 76 مباراة مع الفئات السنية في تشيلسي وسجل 19 هدفاً وصنع 14 هدفاً.