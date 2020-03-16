نصائح هامة للموظفين للوقاية من كورونا

من السهل انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد في محيط العمل حيث يكون الشخص أكثر عرضة للعدوى لكثرة احتكاكه بالآخرين في العمل، لذلك في إطار الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس في العمل وللوقاية من العدوى، ويستعرض الفجر أهم 20 نصيحة للموظفين للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19":

1- ضرورة المواظبة على مسح الأسطح مثل المكاتب، والمناضد والمستلزمات المكتبية بالمطهرات.

2- مسح الهواتف ولوحات المفاتيح بمطهر.

3-تجنب الأماكن المزدحمة.

4- يجب على كل شخص يعاني من سعال ولو بسيط أو حمى البقاء في المنزل.

5- الرجوع إلى النصائح بشأن السفر قبل رحلات العمل.

6- امتثال الموظفين لأي قيود محلية مفروضة على السفرأو التنقل أو التجمعات الكبيرة.

7- تنظيف اليدين جيدا وبانتظام بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون.

8- الإحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد " 3 أقدام" بين الموظف وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

9-تجنب لمس العينين والأنف والفم، لأن اليد تلمس العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، وإذا تلوثت فقد تنقل الفيروس الذي يمكنه أن يدخل الجسم من خلال هذه المنافذ ويصيبك بالمرض.

10-تغطية الفم والأنف بالكوع المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل فورا.

11-إذا كان الشخص مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب طلب الرعاية الطبية.

12-تقليل التواصل المباشر مع المحيطين، وتجنب العناق والتقبيل.

13- تطهير الأماكن التي قد تحمل الفيروس، مثل مقابض الأبواب وأجهزة البصمة وأزرار المصاعد وأجهزة الحاسوب.

14-إذا أصيب الموظف بالكحة والعطاس فيجب أن يبلغ إدارته ويراجع الطبيب فورا.

15-عند الشك في إصابة الموظف بالمرض، يجب ألا يحضر إلى العمل، وتعطى له إجازة، أو يعمل عن بعد في المنزل.

16-تقوية المناعة بالطرق الطبيعية.

17-إتباع نظام حياة صحي.

18-يجب التأكد كل صباح من الحالة الصحية للموظف قبل الذهاب إلى العمل، وإذا ظهرت أعراض نزلات البرد كالكحة والسعال وارتفاع درجة الحرارة، فيجب مراجعة الطبيب لإجراء الكشف الطبي عليه مباشرة.

19- الإبتعاد قدر الإمكان عن الطعام خارج المنزل لضمان نظافة الطعام.