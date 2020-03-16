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الزمالك يكشف الموقف النهائي لحازم إمام

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:41 ص
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حازم إمام
حازم إمام
هاني عصام
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كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك عن موقفهم بشأن التجديد لحازم إمام لاعب الفريق خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد حازم مع الزمالك بنعاية الموسم الجاري.

وأكد أمير في تصريحات عبر قناة الزمالك أن حازم إمام سيتم التجديد له حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري،مشيرا إلى أن حازم عنصر أساسي مع الفريق.

وشدد على أن حازم من اللاعبين المخلصين والرجالة داخل الفريق،مؤكدا أنه لا غنى عنه داخل المستطيل الأخضر نهائيا وعنصر مهم في الفريق.

وأوضح أنه له دور مهم من كافة الجوانب الفنية والمعنوية ولم شمل الفريق وحل أي مشكلة.
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