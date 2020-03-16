أبرز تصريحات نجوم كرة القدم حول كورونا

أصبحت آخر أخبار "فيروس كورونا" طاغية على شتى وسائل الإعلام المحلية والدولية، بعد أن أصبح الفيروس "جائحة" دولية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأدى تفشي كورونا لإصابة كرة القدم المحلية والعالمية بالشلل، بعد تعليق كبرى البطولات، وانتشار الذعر لإحتمالية تأجيلها.

ويرصد لكم الفجر الرياضي من خلال تلك السطور، أبرز 10 تعليقات من نجوم كرة القدم حول هذا الوباء اللعين.

1- ميسي – ابقوا في المنازل

وجه أيقونة كرة القدم العالمية وأسطورة نادي برشلونة الإسباني رسالة قصيرة عقب تأجيل الدوري الإسباني مفادها: "يجب أن يتحلى الجميع بالمسئولية في الوقت الراهن، لنبقي في المنازل، ويجب توخي الحذر، إنها لحظات صعبة لا تتكرر".

2- رونالدو – يجب إتباع التعليمات

وعلق نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي: "يجب علينا أن نتبع جميع تعليمات منظمة الصحة العالمية، الروح البشرية أسمى من أي شئ آخر، أتحدث الآن كأب وليس كلاعب كرة قدم".

3- فان دايك – التتويج وسط مدرجات خاوية ليس جيداً

وقال فان دايك نجم دفاع ليفربول ومنتخب هولندا: "سيكون أمراً سيئاً إذا توجنا بلقب الدوري وسط مدرجات خاوية، لكننا يجب أن نتبع التعليمات ونتحلى بالصبر والحكمة".

4- يورجن كلوب – سلامة الجميع أهم من كرة القدم

وصرح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول قائلاً: "كرة القدم ليس أهم شئ في العالم، فسلامة الإنسان أهم من كرة القدم، لا نريد خوض مباريات أمام مدرجات خاوية، لكن ذلك سيكون أمراً حتمياً إذا كانت المسألة متعلقة بصحة الإنسان".

5- أولي جونار سولشاير – لاعبونا بخير

من جهته، صرح النرويجي أولي جونار سولشاير حول كورونا قائلاً: "جميع لاعبي مانشستر يونايتد بخير، نحن نتبع التعليمات، ولم ننسى أننا جزءاً من عامة الناس".

6- كارلو أنشيلوتي – إتخذنا جميع الإجراءات الوقائية

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون، عقب إصابة أحد لاعبيه: "لقد إتخذنا كافة الإجراءات الوقائية، يجب أن ندع كرة القدم جانباً هذه الفترة، على الجميع وضع أولوية القضاء على المرض نصب أعينهم".

7- كالوم هودسون أودوي – أخضع للعزل للتعافي من الفيروس

وصرح الإنجليزي كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي عقب إصابته: "أشر بأنني بحالة جيدة، دخلت حجراً طبياً للتعافي من المرض، وأتبع كافة الإجراءات".

8- إيزيكيل جاراي – لم يكن عاماً سعيداً

وجه إيزيكيل جاراي لاعب فالنسيا الإسباني رسالة بعد إصابته، حيث قال: "لم يكن عام 2020 سعيداً بالنسبة لي، تأكدت إصابتي بكورونا، سأتخذ كافة الإجراءات للتعافي".

9- ميكيل أرتيتا – أشعر بأنني أفضل

كما قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بعد إصابته: "أشكر الجميع على دعمي، أشعر بأنني أفضل، صحة الجميع هي الشئ الأهم الآن".

10- تياجو ألكانتارا – واجهوا الحقيقة

وهاجم نجم بايرن ميونخ الإتحاد الألماني قبل تأجيل البوندزليجا حيث قال: "هذا جنون، يجب أن نواجه أنفسنا، يوجد الكثير من الأولويات أهم من كرة القدم، واجهوا الحقيقة".