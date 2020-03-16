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أصالة نصري تنهي بثا مباشرا على الإنترنت لهذا السبب

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أنهت الفنانة السورية أصالة نصري، بثًا مباشرًا عبر شبكة الإنترنت بسبب والدتها، حيث كانت تظهر في البث المباشر مع توأمها آدم وعلي، وكانا يلهوان ويستمتعان بأوقاتهما، لكن عندما ظهرت والدة المطربة الشهيرة في البث عن طريق الخطأ وهي تتصفح هاتفها الذكي وتتحدث بعفوية، اضطرت ابنتها لإنهاء البث. 

وتظهر والدة أصالة في البث المباشر، وهي تقول إن النساء اللواتي يتم احتجازهن في الحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا" يخرجن حوامل، لتلفت أصالة نظرها إلى أنها في بث مباشر، ولكن يبدو أن والدتها لم تنتبه لكلامها.

بعدها تابعت والدة أصالة قراءة الأخبار، وكانت على وشك التحدث عن أمر يخص الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ولكن أصالة في هذه اللحظة أدركت أن الأمر من الممكن أن يخرج عن السيطرة، فأخبرت طفليها أن ينهيا البث سريعا من أجل إنقاذ الموقف.

وأعلنت أصالة نصري، مع مطلع عام 2020، انفصالها رسميا عن زوجها طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.


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