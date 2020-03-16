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تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:47 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تصعيد غير مفهوم أو مطلوب من الجانب الإثيوبي تجاه ملف سد النهضة، معتبرا أن الموقف الأثيوبي من ملف سد النهضة لم يعد متعنتا، وإنما أصبح "بايع".

وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، لماذا تفعل أثيوبيا هذا، هل تريد فرض سياسة الأمر الواقع؟، منوها بأن إثيوبيا تعتبر الاتفاق الذي تم صياغته بين الدول الثلاث برعاية أمريكية غير مقبول.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك عدد من العلماء الأثيوبين الإدارة الإثيوبية، أن تفعل كما تفعل مصر، بحيث يذهبوا إلى العالم، ويشرحوا لهم الملف، منوها بأن الأثيوبيين يرون أن نهر النيل خاص بهم، معتبرا أن الإعلام الأثيوبي يهدد بشكل واضح.

وكان قد بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، في القاهرة، ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أكد لحميدتي أن سياسة مصر دائمًا ما كانت سندًا ودعمًا للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، فيما أشاد حميدتي بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

وأضاف أنه تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حميدتي، قد وصل القاهرة، مساء السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس السيسي.

وبحث حميدتي خلال الزيارة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى السودان، للتباحث حول ملفات مشتركة بين البلدين.

وقبل أيام ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن السودان رفض مقترحا عربيا بدعم مصر في ملف سد النهضة.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصادر أن الجانب السوداني أكد أن القرار ليس في مصلحته، رافضا إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وموضحا أن القرار قد ينتج عنه مواجهة عربية إثيوبية.
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الكلمات المفتاحية

عمرو اديب سد النهضة اثيوبيا

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