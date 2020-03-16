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"إلا الشنب".. بدرية توعي جمهورها من فيروس كورونا بهذه الطريقة

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:35 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة بدرية طلبة، على التواصل الدائم مع متابعيها ومشاركتهم يومياتها الخاصة، وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشورًا لتوعية متابعيها من خطر فيروس كورونا قائلة: "ممكن تقفلوا كل حاجة ماعدا الكوافير، كله إلا الشنب".

ولاقت 'بدرية' من جمهورها تعليقات متضامنة مع المنشور التوعوي الذي شاركته على طريقتها ومنها "والله أنت ست عسل، عسل والله يانجمة".

يشار إلى أن بدرية طلبة تعيش حالة من النشاط الفني حيث إنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو"، الذي تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل "فالنتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتواصل "بدرية" تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس"، الذي تدور أحداثه عائلة "البرنس" التي تعد عائلة النجم محمد رمضان داخل العمل وتمتلك العائلة شهرة فى المنطقة التى يعيش بها هو وعائلة البرنس.

وتشارك في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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