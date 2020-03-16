التموين: سنضرب بيد من حديد على أي تاجر يتلاعب في الأسعار

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية آمن ومستقر، لافتًا إلى أن الأرز 4 شهور، والسكر 6 شهور، مشددًا على ضرورة عدم التكالب على شراء السلع، خاصة أنها متوفرة متوفره لما بعد العيد الكبير.





وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الوزارة ستصادر أي سلع وستضاعف الغرامة المالية، على أي تاجر يقوم بإجراءات احتكارية خلال الفترة الحالية، وسيتم تحويل هذا التاجر إلى نيابة أمن الدولة طوارئ، خاصة أن مصر تمر بظرف استثنائية، وعلى الجميع أن يتكاتف حتى تمر مصر أزمة فيروس كورونا في أقرب وقت.





ولفت إلى أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أي تاجر يقوم بالتلاعب بالسلع، خاصة المنظفات، وفي حال توجد أي مخالفة على الجميع أن يتواصل مع جهاز حماية المستهلك، وقطاع الرقابة ومديرات التموين.





وسبق أن صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.





حيث أن إيطاليا باتت من أكثر دول العالم تضررا بإصابات وصلت لأكثر من 15100 وفاة.







