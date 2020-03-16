وزير الاتصالات: إنترنت مجاني لإبقاء الناس في المنازل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من مبادرة زيادة سعة تحميل الإنترنت بنسبة 20% بشكل مجاني، تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل، وهذه المبادرة تكلفتها تقدر بـ200 مليون جنيه، وتأتي في إطار موجهة فيروس كورونا.





وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن هناك مبادرة أخرى موجهة للطلاب تتمثل في توفير المواقع التعليمية مجانًا، وحددتها وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والوزارة جاهز لتنفيذ هذه المبادرة فور إعلامها بها.





ولفت إلى أن هناك منصة عمل مع الشركات بشكل تشاركي تتيح للموظفين التعامل مع بعضهم البعض دون التواجد في محل العمل، في إطار مجابهة فيروس كورونا.





وسبق أن صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.





حيث أن إيطاليا باتت من أكثر دول العالم تضررا بإصابات وصلت لأكثر من 15100 وفاة.





تلتها إسبانيا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4200 إصابة و120 حالة وفاه.





فيما سجلت فرنسا 2860 حالة وفي ألمانيا سجلت 2369 إصابة.





وأمام تلك الأعداد التي تتضاعف يوميا تجري عمليات المراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية ردا على الانتشار السريع للفيروس.





فقررت كل من التشيك وأوكرانيا وسلوفاكيا إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يتمتعون بإقامة وألغت النمسا والمجر نظام العمل بفيزا شنجن اما مالطا فأصبحت تفرض على القادمين أليها حجرا صحيا.



