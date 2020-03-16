رئيس هيئة قناة السويس: أدخلنا 22 سفينة خلال الطقس السيئ

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة رغم سوء الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة الماضيين، لافتا إلى أنه تم إدخال 22 سفينة عبر قناة السويس خلال الطقس السيئ.





وأوضح "ربيع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الهيئة رغم موجه الطقس السييء يومى الخميس والجمعة، لم تتوقف من الشمال إلى الجنوب، ودخلت السفن رغم الأجواء السيئة، بما يعادل 115 سفينة بقيمة 36 مليون دولار خلال يومين.





وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع حركة الملاحة والعبور في قناة السويس، مشيرا إلى أن هناك زيادة في إيرادات قناة السويس ولم تقل.





وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السييء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.





كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.



