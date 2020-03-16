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حازم إمام يكشف كواليس هامة عن مباراة الترجي

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:26 ص
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حازم إمام
حازم إمام
هاني عصام
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شدد حازم إمام لاعب فريق الزمالك على أنه شارك في لقاء السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي وهو مصاب.

وأكد حازم في تصريحاته عبر قناة الزمالك أنه تعرض للإصابة في أول ٢٠ دقيقةمن مباراة الترجي وحصل على بعض المسكنات لإكمال اللقاء.

وأشار إلى أنه شارك في التدريب الأخير قبل مباراة السوبر المصري بعدها بسبب حصوله على راحة منذ السفر للإمارات بسبب الإصابة.

وأوضح أنه كان لديه رغبة قوية في المشاركة خلال مباراة السوبر المصري وإثبات نفسه مع الفريق.
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