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جامعة المنصورة تعلن نتيجة الاشتباه في إصابة 5 مرضى بكورونا
الإثنين 16/مارس/2020 - 12:43 ص
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محمد كشك
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أكدت جامعة المنصورة، أنه تم الاشتباه بإصابة 5 مرضى بفيروس كورونا covid 19 خلال الأيام القليلة الماضية، وأثبتت نتائج المعامل المركزية سلبية جميع الحالات.
وأصدرت، بيانا رسميا، قالت فيه إنه بناء على ما تم من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات مكافحة العدوى والطب الوقائي فإنه قد تم الاشتباه بإصابة عدد خمسة مرضى بفيروس كورونا covid 19 خلال الأيام القليلة الماضية.
وعلى الفور قامت فرق مكافحة العدوى والوبائيات باتخاذ الإجراءات الوقائية وعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وتم اتباع البروتوكول المتفق عليه بين الجامعة ووزارة الصحة والخاص بالتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، حيث تم عمل مسحات للحالات المشتبه بها طبقا لبرتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها.
وأظهرت نتائج المعامل المركزية بوزارة الصحة أمس الأحد أن جميع الحالات المشتبه بها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19.
وأكدت جامعة المنصورة، حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين.
وأهابت الجامعة، بالجميع عدم نقل الأخبار غير المؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.
وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة كثفت من إجراءاتها الاحترازية بقطاعي التعليم والمستشفيات للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل الدراسة اعتبارًا من صباح الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.
وتم وضع جداول العمل بنصف القوة بين العاملين بقطاع التعليم بالجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، لتقليل أعداد العاملين المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الجامعة، إنه يتم حاليا تكثيف إجراءات خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخطة مستشفيات جامعة المنصورة، ومنظومة مكافحة العدوى بالجامعة لمواجهة فيروس الكورونا COVID-19 من خلال فرق مكافحة العدوى، والتي تتضمن نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات الموصي بها من وزارة الصحة والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي والأسطح جميع الكليات.
ويأتي ذلك بجانب تحديد جداول للنظافة والتطهير (كل مكان على حدى)عدة مرات خلال اليوم الواحد لكل من المدرجات، المعامل، المكاتب الإدارية، الحمامات، البوفيهات،السلالم، الممرات، المصاعد، الطرقات، مداخل الكليات وآلات الصراف الآلي داخل الكلية واستخدام أجهزة البصمة بالعين فقط لتسجيل حضور العاملين.
ووجه عبد الباسط، بتطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة، توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والتي يوجد بها اجهزة يشارك الطلاب في استخدامها، وجراء عمليات تعقيم المباني والمنشآت والقاعات بالمدن الجامعية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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