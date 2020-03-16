جامعة المنصورة تعلن نتيجة الاشتباه في إصابة 5 مرضى بكورونا

أكدت جامعة المنصورة، أنه تم الاشتباه بإصابة 5 مرضى بفيروس كورونا covid 19 خلال الأيام القليلة الماضية، وأثبتت نتائج المعامل المركزية سلبية جميع الحالات.

فإنه قد تم الاشتباه بإصابة عدد خمسة مرضى بفيروس كورونا covid 19 خلال الأيام القليلة الماضية.

بناء على ما تم من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات مكافحة العدوى والطب الوقائي

وأصدرت، بيانا رسميا، قالت فيه إنه

وأصدرت، بيانا رسميا، قالت فيه إنه بناء على ما تم من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات مكافحة العدوى والطب الوقائي فإنه قد تم الاشتباه بإصابة عدد خمسة مرضى بفيروس كورونا covid 19 خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى الفور قامت فرق مكافحة العدوى والوبائيات باتخاذ الإجراءات الوقائية وعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وتم اتباع البروتوكول المتفق عليه بين الجامعة ووزارة الصحة والخاص بالتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، حيث تم عمل مسحات للحالات المشتبه بها طبقا لبرتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها.

وأهابت الجامعة، بالجميع عدم نقل الأخبار غير المؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.

وأهابت الجامعة، بالجميع عدم نقل الأخبار غير المؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.

وأكدت جامعة المنصورة، حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين.

وأكدت جامعة المنصورة، حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين.

وأظهرت نتائج المعامل المركزية بوزارة الصحة أمس الأحد أن جميع الحالات المشتبه بها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأظهرت نتائج المعامل المركزية بوزارة الصحة أمس الأحد أن جميع الحالات المشتبه بها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19.





وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة كثفت من إجراءاتها الاحترازية بقطاعي التعليم والمستشفيات للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل الدراسة اعتبارًا من صباح الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.





وتم وضع جداول العمل بنصف القوة بين العاملين بقطاع التعليم بالجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، لتقليل أعداد العاملين المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.



