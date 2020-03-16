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أبو جبل يكشف مفاجأة عن الأولمبياد

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:21 ص
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محمد أبوجبل
محمد أبوجبل
هاني عصام
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ألمح محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك لإمكانية ضمه لصفوف المنتخب الأوليمبي خلال أولمبياد طوكيو.

وأكد أبو جبل في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي يتحدث عنه بشكل جيد وألمح في تصريحاته لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المشاركة في الأولمبياد أمر يتمناه أي لاعب والحصول على فرصته في هذا المحفل الرائع.

وشدد على أن الكرة التي تصدى لها في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال افريقيا ليست بجديدة عليه لكنه تدرب عليها أكثر من مرة.
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