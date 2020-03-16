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كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة
الإثنين 16/مارس/2020 - 12:31 ص
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أمنية فوزي
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الأخبار المتداولة بشأن مد فترة تعليق الدراسة لأكثر من أسبوعين، قائلًا: "كلام سابق لأوانه؛ لأن كل يوم مسار فيروس كورونا بيتغير".
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن ما قامت به وزارة التعليم للحد من التجمعات وليس إيقاف عمل، لافتًا إلى أن مصر تنفق ملايين الجنيهات للحد من التجمعات.
وأشار إلى أن هناك مليون و200 ألف طالب في المرحلة الثانوية سيؤدون الامتحانات إلكترونيًا، مؤكدًا أن فرصة التعليم عن بعد ستساعد في مواجهة أزمة الطلاب في المدارس.
وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادى موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.
ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوى:" شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".
وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصري، أمس السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.
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