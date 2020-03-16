كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الأخبار المتداولة بشأن مد فترة تعليق الدراسة لأكثر من أسبوعين، قائلًا: "كلام سابق لأوانه؛ لأن كل يوم مسار فيروس كورونا بيتغير".





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن ما قامت به وزارة التعليم للحد من التجمعات وليس إيقاف عمل، لافتًا إلى أن مصر تنفق ملايين الجنيهات للحد من التجمعات.





وأشار إلى أن هناك مليون و200 ألف طالب في المرحلة الثانوية سيؤدون الامتحانات إلكترونيًا، مؤكدًا أن فرصة التعليم عن بعد ستساعد في مواجهة أزمة الطلاب في المدارس.





وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.